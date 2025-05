Ángela Aguilar lanza 'El equivocado', tema en el que defiende su amor por Nodal

Ángela Aguilar lanza 'El equivocado', la canción en la que defiende su amor por Nodal

Ángela Aguilar vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de El Equivocado, un tema cargado de sentimiento y mensaje personal, dedicado abiertamente a su esposo, el cantante Christian Nodal, con quien celebrará su primer aniversario de casados en julio de este año.

El nuevo tema de la cantante mexicana no solo confirma el fuerte vínculo que une a la hija de Pepe Aguilar con el ícono del regional mexicano, sino que también se presenta como una respuesta clara a las incertidumbres y dudas con que fue resibida su relación desde el inicio.

Ángela Aguilar lanza 'El equivocado', tema dedicado a Nodal. (Jason Koerner/Getty Images)

Con una letra honesta y contundente, en un fragmento de la canción se escucha: "Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado", con lo que deja claro que, pese a las opiniones externas, su amor no será escondido ni condicionado por factores externos.