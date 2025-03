"Es mi fan": Ángela Aguilar habla de su vida de casada con Christian Nodal

Ángela Aguilar habla de su vida de casada con Christian Nodal

Durante una entrevista que le concedió a la revista People, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre cómo se ha transformado su relación con Christian Nodal a casi un año de que celebraron su boda.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram / Christian Nodal)

“(El matrimonio) hizo que mi cabello creciera muchísimo. No, es verdad, me puse extensiones”, bromeó sobre su reciente cambio de look. “Es increíble, sabes. (Christian) me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo. Es mi fan número uno. Nos tenemos el uno al otro todo el tiempo”, señaló. “Simplemente es increíble estar junto a alguien que me motiva tanto”, agregó.

Las declaraciones de la hija de Pepe Aguilar surgen después de que hace unos días se especuló sobre una supuesta crisis entre la pareja. Esto luego de que en redes sociales surgió un video en el que la cantante le habría hecho un supuesto desplante a su esposo durante el concierto que Nodal ofreció en la Monumental Plaza de Toros México.