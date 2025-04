Eugenio Derbez niega diferencias con Karla Sofía Gascón

Previo a esto, Eugenio también se pronunció sobre la reciente revelación de su hija Aislinn, quien desveló que su mamá pensó que él era parte de la comunidad LGBT por bailar ballet.

“Es que yo era muy flaquillo y en las clases de baile tenía una maestra muy obsesiva (…). Dije: ‘No, pues quiero saber lo que bailan en Broadway o en las comedias musicales’. Y me dijo: ‘No, no, la base es el ballet’. (…) Y dije: ‘Bueno, está bien’ y me metí a las clases de ballet y mi papá infartado porque ‘¿Cómo mi hijo con mallas?’. Pero, pues, así era. Mucha gente pensaba que, por los estereotipos, ¿no? ‘Ah, está bailando ballet’, entonces... Pero la conquisté, aun así, porque ella sabía que no”, expresó al respecto.

Finalmente, Derbez reaccionó a lo dicho por Vadhir, quien salió en su defensa asegurando que su padre habría demostrado con creces que no lo era, esto en alusión a las distintas parejas que ha tenido.

“No, pues es que, pues, ¿qué te puedo decir? No tomo, no fumo, pero pues sí, una debilidad tiene uno que tener”, concluyó.