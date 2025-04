Eugenio Derbez debuta en el drama: “Este personaje me dejó triste por meses”

Eugenio Derbez debuta en el drama: “Este personaje me dejó meses triste”

La serie, grabada fuera de México, no solo marca un cambio de género, sino también un reto emocional para el actor.

“Salí completamente de mi zona de confort. Este personaje me llevó a lugares oscuros que no había explorado como actor. Me dejó meses en un estado de ánimo triste”, dijo en entrevista para Quién.

Fueron cuatro meses intensos de filmación, durante los cuales estuvo separado de su familia, que reside en Los Ángeles.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en la premiere de "Radical" en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images)

“Todos mis días de filmar eran tristes. Pasé muchos meses deprimido por estar metido en un personaje muy oscuro”, añadió.

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, se sabe que se trata de una historia intensa, con tintes psicológicos y dramáticos, en la que Derbez interpreta a un hombre atrapado entre el deber, la culpa y la pérdida. La serie será distribuida a través de una reconocida plataforma de streaming internacional.

Eugenio Derbez en los Academy Awards en Hollywood, California. (Emma McIntyre/Getty Images)

Eugenio Derbez considera este proyecto como “lo más serio” que ha hecho en toda su carrera, y asegura que su mayor reto fue enfrentar emociones que nunca antes había experimentado.

“Tuve que luchar contra cosas que desconocía emocionalmente. Me cambió como persona y como actor”, explicó.