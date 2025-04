El papa Francisco ya descansa en su última morada; así fue su funeral en Roma

Este fue el recorrido del cortejo fúnebre del papa Francisco

El féretro partió hacia la basílica de Santa María la Mayor en un papamóvil, siendo visible para el público agolpado tras barreras metálicas a lo largo del recorrido. Pantallas gigantes retransmitieron su avance por el centro de Roma.

El recorrido pasó frente a puntos clave de la capital italiana: la Puerta de Perugino, el Cruce del Tíber, el Corso Vittorio Emanuele, la Piazza Venezia, la Via dei Fori imperiali, el Coliseo, la Via Labicana y la Via Merulana.

Funeral del papa Francisco en la plaza de San Pedro en Roma (Chris Furlong/Getty Images)

Los restos mortales de Jorge Mario Bergoglio, nombre de pila del papa Francisco, llegaron a Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales de Roma. Un grupo de personas desfavorecidas lo acogieron como símbolo de su pontificado. El cardenal camarlengo Kevin Farrell presidió la inhumación, celebrada en privado.

Con información de AFP