La mujer con la que el papa quiso casarse cuenta su historia de amor fallido

“Él un día me mandó una cartica en la que decía que me iba a hacer una casita cuando nos casáramos. Yo tuve la desgracia de que mi mamá me la pescó”, narró Amalia antes de confesar que su papá tampoco estuvo de acuerdo y le dio una “paliza”, motivo por el que le pidió a Francisco que dejara de buscarla.

Tras la desilusión amorosa, algunos años después, Jorge Bergoglio entró al seminario y comenzó su camino religioso. Años más tarde, en 2013, se convertiría en el primer papa latinoamericano. Amalia, por su parte, continuó su vida en Argentina, se casó y formó una familia, sin embargo, Francisco pudo haber oficiado su boda porque era el cura del pueblo.

Papa Francisco (Getty Images)

La mujer recordó que Bergoglio hizo la misa del entierro de su abuela y pudo haber celebrado su matrimonio. “Estuve a muy poco de que me casara él porque hasta julio estuvo en San José de las Flores y yo me casé en diciembre. Si él hubiese estado, me casaba”, detalló.