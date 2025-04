Carolyn Strauss, el poder femenino detrás de ‘The Last of Us’

Carolyn Strauss, productora de 'The Last of Us' y otras exitosas series de HBO

Colaboraste por primera vez con Craig Mazin en Chernobyl. ¿Qué tuvo de especial esa colaboración que los inspiró a seguir trabajando juntos?

"Lo primero que aprendí de Craig fue su sentido del humor, su inteligencia y su sentido de la historia. Es un estructuralista brillante. Sus notas me parecieron muy perspicaces e impresionantes. Me presentó su idea para Chernobyl. Me pareció realmente impresionante por su ambición, pero también por su alcance. Hay muchas veces en que la gente tiene alcances y ambiciones, pero no puede ejecutarlas. Pero el intelecto y la imaginación de Craig sí pudieron materializar su visión. Siento que toda mi carrera se ha centrado en entender los faldones adecuados a los que aferrarme. Así que pensé: 'Voy a aprovecharme de los faldones de este tipo'".

¿Cómo se compara hacer The Last of Us con tu experiencia trabajando como productor en Game of Thrones desde 2011?

"Para mí, Los Soprano fue la primera vez que sentí que un showrunner realmente aportaba una visión cinematográfica a la televisión. Creo que David y Dan, con Game of Thrones, lo redoblaron. Game of Thrones fue único por la grandeza de su visión y aportó un tono épico y cinematográfico a la televisión, desde las enormes escenas de batalla hasta todos los elementos del género que, con el paso de las temporadas, fueron creciendo en escala. Cada temporada se preguntaban: '¿Cómo podemos ser mejores este año? ¿Cómo podemos ser más grandes este año?'. Y HBO estaba dispuesto a apoyarlo financiera y espiritualmente. Al igual que con Game of Thrones, The Last of Us no puede simplemente crecer cada vez más; tiene que ser merecido y ganado. Si ambas series se centraran solo en efectos visuales y grandes batallas, a nadie le importaría, ¿sabes? Se trata de combinar eso con el arte de la narrativa, el desarrollo de los personajes y la implicación del público en la historia, los personajes y las relaciones; la intersección de todos esos elementos es lo que se necesita para que funcione.

Carolyn con Sophie Turner y Alfie Allen de 'Game of Thrones' (Vivien Killilea)

"También hay mucha participación de las espectadoras en ambas series, lo que realmente cambia muchos clichés dentro de la narrativa de género. Eso es todo para mí también. No soy una persona de género. Lo realmente interesante es que, considerando la cantidad de obras de género en las que he trabajado, no me gustan. (Risas) Pero ambas series realmente dan tanta importancia a los personajes femeninos como a los masculinos, y eso me resulta muy atractivo".