Lorena González actúa y produce su nueva película con conciencia y corazón

'Quiero contar historias que tengan un mensaje', asegura Lorena González

“Quiero contar historias que tengan un mensaje y que puedan dar voz a las personas o a situaciones que no tienen la voz o que no tienen tanta visibilidad o que son tabú o que son juzgadas en la sociedad por distintos factores”, aseguró en entrevista Lorena González, previo al estreno de su nueva película Lo que dice el corazón, en la que da vida a una trabajadora sexual que se involucra con un papá soltero que tiene un hijo con autismo, una situación que pareciera descabellada, pero que deja ver distintos temas universales en un relato que, de acuerdo con la actriz, conmueve e invita a la reflexión.

“Como actriz y como productora, en mi vida profesional y también en mi vida personal, para mí es súper enriquecedor el ayudar, el dar, ya sea a través de prestar un espacio, prestando mi voz y mi cuerpo, la voz como actriz, o involucrándome como productora en estas historias que tienen impacto y que dan voz a estas situaciones y a estas personas”, insistió Lorena.

La película de Lorena González aprobada por el Dr. Simi

Y este ímpetu que la mueve lo comparte con su familia y con las empresas que fundó su papá, Víctor González. “Yo sabía que esta historia era una historia que nos interesaba y que al Dr. Simi y a Farmacias Similares también le iba a interesar ser parte del proyecto”, explicó.

“Sergio, el niño en la historia, también en la vida real tiene autismo. Entonces era muy importante que fuera un actor que sí tuviera autismo en la vida real para que fuera una película auténtica e inclusiva, al darle la oportunidad a un actor con autismo de actuar y de tener la posibilidad de estar en el cine”, señaló.

De acuerdo con sus palabras, Lo que dice el corazón es “la película del Dr. Simi”, porque la historia refleja los valores y el trabajo que realiza la organización fundada por su papá con distintos grupos vulnerables de la sociedad y, sobre todo, porque la película impulsa el tema de “romper barreras de clases sociales”; uno de los más sensibles es el del trabajo sexual.

“Yo he trabajado y he estado involucrada con una fundación de una amiga y compañera de la universidad que se llama Sin Trata”, reveló Lorena González. “Entonces, yo estaba familiarizada con el tema de trata de personas, así que es algo que también me movía y me interesaba seguir apoyando y dando visibilidad, al darle voz y vida a Marilyn. Eso me hace aún más empática y me da la oportunidad de contar esta historia y demostrar la humanidad y romper todos estas ideas y conceptos que tenemos sobre una persona que es sexoservidora. Como el qué hay detrás de esta situación; porque justamente he aprendido mucho, desde que empecé a trabajar con Sin Trata, de que hay una historia detrás de todas estas situaciones que vemos y que juzgamos, y que muchas veces –como ya lo verán en la historia– hay algo atrás muy difícil y muy fuerte”, dijo.