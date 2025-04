Así enfrenta Lorena González la distancia en su relación con Ochmann

Lorena González mantiene una buena relación con las hijas de Mauricio Ochmann

No obstante, subrayó que la lejanía no significa que no estén al pendiente el uno del otro. “Y aunque no estemos esencialmente acompañándonos, pues estamos ahí virtualmente apoyándonos desde la distancia y en comunicación”, destacó.

Mauricio Ochmann y Lorena González (Instagram)

Finalmente, Lorena González dijo que no ha tenido inconvenientes con las hijas de Ochmann, quienes, de acuerdo a lo dicho por Mauricio, son lo más importante en su vida. “Muy bien, muy bien”, explicó en torno a la convivencia con ellas.

Fue en julio de 2024 cuando Mauricio Ochmann y Lorena González confirmaron su noviazgo. Esto después de que la actriz brindó una entrevista exclusiva, y reveló que estaban saliendo, mientras que él publicó fotos juntos en su cuenta de Instagram en agosto del mismo año.