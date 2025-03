Ella es Emme Muñiz, la hija no binaria de Jennifer Lopez que acapara reflectores

Ella es Emme, la hija de Jennifer Lopez de la que todos hablan

Emme Maribel y su gemelo Max Muñiz nacieron el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York. Son hijos de Jennifer López y Marc Anthony, quienes sostuvieron un matrimonio de 2004 a 2014.

Desde muy pequeña, Emme ha estado influenciada por el mundo del entretenimiento gracias a sus famosos padres. A medida que ha crecido, la hija de JLo ha demostrado que también heredó la vena musical, llegando al punto de colaborar en varias ocasiones con su mamá.

Jennifer Lopez con sus hijos Emme y Max. (Kevin Winter/Getty Images)

Cuando tenía 11 años, Emme hizo su debut en el escenario junto a su madre durante su gira It's my party, la cual tuvo lugar en The Forum de Los Ángeles. La adolescente sorprendió a los presentes al interpretar la canción Limitless.

Un año después, la joven promesa deslumbró en el Super Bowl 2020 cuando subió al escenario a cantar una nueva versión de Waiting for tonight, el tema que hizo famosa a Lopez hace 20 años.

Emme y su madre, JLo en el Super Bowl 2020. (Kevin Winter/Getty Images)

En 2022, la adolescente se presentó en el Dodgers Stadium de Los Ángeles junto a la cantante, en donde volvió a cantar junto a ella.