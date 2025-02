Benny Blanco revela su miedo más grande al andar con Selena Gomez

"No hay ego entre nosotros. Ella desea que yo triunfe y yo deseo que ella triunfe". Además, añadió: "Me despierto por la mañana—sé que ella hace lo mismo—y pienso, '¿Cómo puedo hacer su vida mejor?' Abrazarla no es suficiente. Quiero estar dentro de todo su ser. Siento algo por ella que ni siquiera puedo explicar. Soy muy sentimental". Gomez respondió a estos comentarios calificándolos de "muy románticos".

La pareja también habló sobre su próximo álbum conjunto, "I Said I Love You First", que se estrenará el 21 de marzo próximo. Benny mencionó que, a pesar de sus miedos, ambos están comprometidos en hacer que su relación funcione.

En el mismo sentido, Selena Gomez comentó que, aunque sintió nervios al principio, no siente gran presión sobre el recibimiento que tendrá el álbum, de hecho, el primer sencillo, "Scared of Loving You", ya está disponible en plataformas de streaming.

Benny Blanco y Selena Gomez (Instagram)

La historia de amor de Benny Blanco y Selena Gomez

La relación entre Gomez y Blanco se hizo pública en diciembre de 2023 y anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. Desde entonces, han compartido varios momentos de su vida juntos, incluyendo apariciones en eventos como los Premios Emmy de 2024 y una visita a Disneyland en febrero de 2025.

Además de su relación personal, la pareja ha colaborado profesionalmente en varias ocasiones. Blanco ha producido varias canciones para Gomez, incluyendo "Kill Em with Kindness" de su álbum "Revival" de 2015 y "I Can't Get Enough" en 2019. Su próximo álbum conjunto es una continuación de su colaboración artística y refleja su historia de amor.