La Casa Blanca responde a video viral de Selena Gomez con polémico mensaje

Casa Blanca responde a video viral de Selena Gomez con polémico mensaje

En el video publicado en las redes sociales de la Casa Blanca, la administración de Donald Trump responde a Selena Gomez con los testimonios de tres mujeres blancas quienes explican que perdieron a sus hijos a manos de migrantes y, al mismo tiempo, ponen en entredicho la veracidad del video que publicó y borró la protagonista de Only Murders in The Building, el cual –sin embargo– fue recuperado y viralizado en cuestión de horas.

La Casa Blanca publicó un polémico video para resonder al video viral de Selena Gomez (Getty Images)

“¿Qué pasa con nuestros hijos que fueron brutalmente asesinados, violados y golpeados hasta la muerte?”, dice una de las mujeres en la grabación difundida por la Casa Blanca.

Veracidad de apoyo de Selena Gomez a migrantes deportados es puesto en duda por la Casa Blanca

“Al ver ese video, es difícil creer que sea realmente genuino y real porque ella es una actriz. No sabes por quién estás llorando”, dice otra.

En el mismo sentido y tono se pronuncia una más quien, con sus palabras, va más allá y busca darle un significado retorcido al video de Selena Gomez: “Siento que es una artimaña para engañar a la gente y generar simpatía por la anarquía”.

Las frases de las tres mujeres continúan construyendo una imagen criminal de las personas que llegan a sin documentos a Estados Unidos: “Mi hija era una niña. Hay muchos otros niños cuyas vidas fueron arrebatadas debido a personas que cruzan aquí ilegalmente. No lloraron por nuestras hijas. Nadie se ha levantado, excepto nosotras, las madres, para llorar por nuestros hijos”.