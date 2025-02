Aislinn Derbez revela su secreto para mantener buenas relaciones con sus exs

Aislinn Derbez mantiene buenas relaciones con sus ex parejas

“No puede ser que vean a sus exes y no puedan convivir, ¡por Dios!, o sea, para mí las personas con las que he estado, de verdad, les tengo mucho cariño, son personas que en su momento fueron familia para mí, y ¿por qué tenemos que acabar peleados?, a menos que te hayan hecho una trastada, pero aquí no pasó eso”, declaró.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram/Mauricio Ochmann)

“Yo, al contrario, trato de acordarme de las cosas buenas, trato de hacerme super responsable de la parte que me toca, en lugar de victimizarme y decir que la culpa fue toda del otro. Pero nada, al contrario, les guardo mucho cariño, y trato de ver lo que aportaron en mi vida, y fueron etapas muy bonitas”, agregó.

Y debido a que en este proyecto Aislinn Derbez comparte créditos con su ex novio Christian Vázquez, la famosa relató que la primera vez que vio al actor fue en el cine con la película Oveja negra, al lado de Eugenio Derbez.