Eugenio Derbez se sincera sobre su estilo de vida a raíz de la fama

Eugenio Derbez habla sobre su estilo de vida

“Este año ha sido, y el pasado también, ya tuve una junta con mi socio hace dos semanas y le dije: ‘Ya, por favor, necesito cambiar de vida, porque ya no tengo vida’. No gozo mi casa, no gozo mi familia, nada de lo que tengo, lo gozo, ni a mi nieta que acaba de nacer”, expresó el artista de 63 años.

Eugenio Derbez (Emma McIntyre/Getty Images)

Y precisamente hablando de Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez, que nació el pasado 30 de junio, Eugenio Derbez reveló: “Ahora que estoy en México, llevo dos días en México y no la he podido ni ir a visitar. Ya la conocí, divina, tiene todo el sello Derbez”.

Finalmente, y después de que la periodista Maxine Woodside hiciera hincapié en que su gen es muy fuerte, pues la pequeña tiene todo su sello, el patriarca de la dinastía Derbez bromeó al respecto.