Belinda sobre su relación con Kenia Os: “Hace mucho que no era tan feliz”

Belinda habla de su relación con Kenia Os

“Es hermosa. Es lo único que puedo decirte. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida. Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora”, confesó la artista española.

Belinda y Kenia Os (Instagram)

Sin negar o confirmar las especulaciones de un posible romance entre ellas, Belinda únicamente recalcó: “Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando”.

Al hablar de las mujeres empoderadas y la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, la actriz comentó: “México es un país maravilloso que merece lo mejor. Y ojalá que la Presidenta dé siempre lo mejor y que vea por tantos mexicanos que han creído en ella. Sin meterme más allá, porque no quisiera involucrarme en esto, solamente deseo lo que México se merece, que ojalá se pueda lograr”.