Taylor Swift es su inspiración: Travis Kelce está obligado a ganar el Super Bowl

Así se preparó Travis Kelce para buscar el tricampeonato en la NFL

Ante el escenario de conseguir un tricampeonato al hilo con los Kansas City Chiefs, la posibilidad de un retiro ha flotado en el ambiente, pero Travis Kelce dejó en claro que, por ahora, tiene su mente y su cuerpo centrados en el partido de este domingo.

Taylor Swift inspira a su novio, Travis Kelce, a ganar el Super Bowl y conseguir el tricampeonato (DAVID EULITT/Getty Images via AFP)

"He comido bien. No he bebido tanto, un poco menos de kilos esta semana. Así que espero poder huir de algunas Águilas ahí fuera", bromeó el jugador de Kansas City, quien ha sido señalado por influir en la manera de tomar alcohol de la intérprete de “Shake it off”.