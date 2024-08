Travis Kelce hará su debut en Hollywood con este proyecto

Los otros trabajos de Travis Kelce en la televisión

Según The Hollywood Reporter, la cinta tendrá "tonos" de comedias clásicas de acción como 'Bad Boys', 'Arma letal' y 'Hora punta'.

Kelce también aparecerá junto a Niecy Nash-Betts, Lesley Manville y Courtney B. Vance en el próximo drama de terror de Ryan Murphy, 'Grostesquerie', que se estrenará en FX en septiembre y se centra en una pequeña comunidad sacudida por una serie de crímenes atroces.

También ha sido presentador de la serie de Amazon Prime Video, 'Are You Smarter Than A Celebrity?' y productor ejecutivo de la nueva comedia negra, 'My Dead Friend Zoe'.

En 2020, apareció en un episodio de 'Moonbase 8', de Showtime, y el año pasado presentó un episodio de 'Saturday Night Live'.