Esposo de Lily Collins aclara por qué optaron por la gestación subrogada

Lily Collins soñaba con convertirse en mamá

Collins y McDowell , hijo de la actriz Mary Steenburgen y director por derecho propio, están juntos desde 2019. Se casaron en septiembre de 2021. “Desde el momento en que lo conocí supe que quería ser su esposa algún día, así que era solo cuestión de tiempo, en realidad”, dijo Lily en un episodio de 2020 de Live With Kelly and Mark, detallando la propuesta de McDowell.

Lily Collins y Charlie McDowell. (Instagram/Lily Collins.)

Lily ya había sido sincera sobre su deseo de convertirse en madre algún día, y en 2017 le dijo a Us Weekly que su recuperación de un trastorno alimentario también influyó.

“Todos tienen una forma diferente de recuperarse. Yo nunca tuve un momento revelador”, dijo en exclusiva a Us en julio de 2017. “Mi razón para finalmente empezar a hablar sobre [mi trastorno alimentario] fue el momento en que me di cuenta de que quería una familia. Quería tener hijos. No quería que esto fuera algo que yo trajera a colación”.