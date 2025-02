Karla Sofía Gascón se disculpa: “No puedo reparar mis actos del pasado”

En un mensaje publicado en Instagram, la protagonista de la película Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, ofreció disculpas ante la polémica desatada por antiguos tuits que publicó, en los que atacó a distintos grupos y que han sido calificados como racistas y discriminatorios, y ahora dijo no ser la misma persona que hace 10 ó 20 años y que, a través del budismo, ha buscado mejorar.

“Me aferré al budismo de Nichiren para cambiar mi vida y la de los que me rodean a mejor, creo que así ha sido. No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 ó 20 años, que aunque igualmente no había cometido ningún crimen tampoco era perfecta, ni siquiera lo soy ahora. Solo intento aprender y ser mejor persona cada día”, escribió la actriz española.

Karla Sofía asegura que busca ser una mejor persona (Monica Schipper/Getty Images)

Sin mencionar nombres, Karla Sofía indicó que presuntos “adversarios” suyos lograron un aparente objetivo: “mancharla” y “sacar de contexto” las cosas.

“Reconozco, entre lágrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos”, dijo en el texto.