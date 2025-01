Martin Short se salvó de la devastación de los incendios

El sobrino de la actriz también reveló que la casa de su coprotagonista de Only Murders in the Building, Martin Short, se salvó de la devastación de los incendios. “Definitivamente me quedaré en mi casa”, le dijo a Abe con “decisión” el comediante de 74 años, que ha desatado rumores de noviazgo con Meryl.

Martin Short y Meryl Streep (Shutterstock)

El incendio de Palisades quemó más de 23.000 acres en el vecindario de Pacific Palisades, mientras que el incendio de Eaton quemó más de 14.000 acres en Altadena, California.

Otros famosos como Paris Hilton, Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Jamie Lee Curtis, Milo Ventimiglia, John Goodman, Adam Brody, Leighton Meester y Eiza González, también fueron víctimas del siniestro.