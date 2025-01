Sasha Sokol revela que ha vivido con vergüenza por lo ocurrido con Luis de Llano

Mientras el productor continúa agotando instancias para no recibir una sentencia por este caso, la cantante aseguró que su situación no ha sido nada fácil, sobre todo por los juicios de valor que la gente ha emitido en su contra.

“No, bueno, lágrimas es poco. Ha sido durísimo, y hoy me doy cuenta que lo duro no fue cuando lo viví, o ahora que me doy cuenta de lo que viví, sino que de alguna manera todos estos años, décadas, he vivido con una cierta vergüenza porque, curiosamente, en todos estos años soy yo quien ha sido juzgada”, aseveró.

Sasha Sokol. (Victor Chavez/WireImage)

“O sea, yo he sido la criticada, como si yo fuera una persona perversa y él nunca fue juzgado. ¿Me explicó?, él era: ‘ah, mira, qué maravilloso hombre y qué fregón ha de ser que hasta una niña de 14 anda con él’”, agregó.

Al respecto de la parte legal contra De Llano, Sasha aclaró: “Como ustedes saben, he ganado las dos primeras instancias y hace unos meses la primera sala de la Suprema Corte atrajo por unanimidad el caso y esto quiere decir que, en muy poco tiempo, espero, ya quede resuelto este asunto, lo cual va a hacer que se cierre un precedente”.