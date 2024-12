Blake Lively demanda a su coprotagonista Justin Baldoni por acoso sexual

Blake Lively demanda a su coprotagonista Justin Baldoni en 'Romper el círculo' por acoso sexual

Meses después de que surgieran rumores de una enemistad entre los protagonistas de la película, la actriz, dijo en la demanda que el comportamiento de Baldoni le causó "una angustia emocional severa", además de que afirma que el también director hizo un esfuerzo coordinado para destruir su reputación.

De acuerdo con TMZ, la demanda, que fue interpuesta en un tribunal de Los Ángeles, detalla los presuntos actos de acoso que Lively afirma haber experimentado por parte de Baldoni. En el documento legal, la actriz asegura que el comportamiento del actor y director no solo fue inapropiado, sino que la afectó profundamente en lo emocional y personal, marcando su experiencia en el set de filmación de la película.

Blake Lively y Justin Baldoni en la grabación de 'Romper el círculo'. (Getty Images)

La demanda asegura que durante el rodaje de la película, el ambiente estaba tan tenso, que hubo una reunión para abordar los reclamos de Lively y sus peticiones para seguir trabajar en la película, reunión a la que también asistió el esposo de Lively, Ryan Reynolds.

Algunas de las peticiones que se abordaron incluyeron "no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar más la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni, no discutir más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake".

Por otra parte, la demanda afirma que Sony Pictures, que distribuyó la película, aprobó las peticiones de Lively. Sin embargo, Lively asegura que Baldoni participó poco después en una campaña de "manipulación social" para "destruir" su reputación.