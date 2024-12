Los detalles del anillo de compromiso de Selena Gomez

El anillo de Selena Gomez incluye una referencia especial a una de sus canciones

Benny Blanco no solo gastó una gran cantidad por el anillo de compromiso que le entregó a Selena Gomez, sino que los fans de la cantante también notaron que el corte de diamante hace un guiño a la exitosa canción de la cantante de 2015, Good for You.



"Estoy en mis diamantes marquesa", canta Selena en el tema en el que colabora A$AP Rocky. "Soy un diamante marquesa / Podría incluso poner celosa a esa Tiffany / Dices que te lo doy duro / Tan mal, tan mal / Hago que nunca quieras irte / No lo haré, no lo haré".

Antes de revelar sus planes de casarse, habían circulado rumores de que la pareja planeaba comprometerse en un futuro cercano. En noviembre, una fuente le dijo en exclusiva a Life & Style que Selena tenía "una visión clara de lo que quiere" para su boda . "Una ceremonia al aire libre, dos vestidos y mesas y mesas de increíble comida", explicó la fuente.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

La pareja quiere que sus invitados a la boda estén bien alimentados, ya que la fuente explicó que “lo último que quieren Benny y Selena es que sus invitados se vayan con hambre”.