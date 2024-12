Jamie Foxx sufre agresión tras altercado durante la celebración de su cumpleaños

Jamie Foxx agradece las muestras de apoyo

Tras el altercado, el actor recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a las personas que se preocuparon por él tras el incidente en la celebración de su cumpleaños 57.

"El diablo es una mentira. No puedo ganar aquí... gracias a todos los que oran y me miran... cuando tu luz está brillando... tratan de traerte oscuridad... pero no saben que estás hecho para eso... las luces han estado brillando... y enormes gracias a todos los que han visto e inspirado por "Lo que había pasado fue"... número 1 en Netflix si no lo has revisado por favor ve a verlo es de mi corazón y mi alma...", escribió.