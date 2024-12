Presunta víctima de Sean Diddy da testimonio sobre la agresión sexual que vivió

Presunta víctima de Sean ‘Diddy Combs perdió su trabajo luego de contar su experiencia

Diddy supuestamente estaba “observando desde algún tipo de punto estratégico” la fiesta. “Una vez que estuve en una posición indefensa y él estaba seguro de que estaba en una posición de poder, entonces se aprovechó de la situación”, afirmó.

“Le gritaba y le decía que parara”, recordó. “Fue increíblemente doloroso y él actuaba como si no fuera nada y parecía no tener ningún remordimiento”. Doe afirmó que un invitado “de alto perfil” a la fiesta presenció el presunto abuso y “lo encontró divertido”.

Sean 'Diddy' Combs fue acusado de violación por una ex pareja (Frazer Harrison/Getty Images)

La mujer también le reveló que le contó a su supervisor en la empresa de seguridad privada que había sido víctima de agresión, pero sus declaraciones fueron ignoradas. “Después de eso, no volvió a hablar conmigo, me excluyó de todo”, dijo Doe sobre su ex jefe. “Después de eso, me pusieron en la lista negra. Tuve que buscar otro trabajo”.

Sean ‘Diddy Combs fue arrestado en septiembre por cargos de asociación ilícita, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. El productor ha negado todas las acusaciones en su contra y actualmente permanece en prisión.