Eugenio Derbez revela cómo desea que fuera su funeral

Eugenio Derbez recuerda a Silvia Pinal

“Era querida por el mundo entero, una de las grandes Divas de México y nos dolió mucho a todos, yo creo, su partida”, declaró Eugenio Derbez en entrevista presentada por el canal de YouTube Delarosatv.

Eugenio Derbez revela que pidió que lo mataran tras el accidente que sufrió en el hombro. (Getty Images)

El también productor lamentó que la artista fuera homenajeada a lo grande tras su deceso y no mientras aún podía presenciarlo. “Justamente he estado pensando en eso y dije: Qué triste que unos días antes todos la veían en las redes sociales y decían, ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella”, explicó.

“Una vez que se muere, México entero se vuelca a ir despedirla cuando ya no se enteró. Entonces, se me hace un poquito injusto. Creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral”, añadió.

Eugenio Derbez (Emma McIntyre/Getty Images)

Considerando eso, Eugenio Derbez señaló que: “He estado pensando en hacer un pre-velorio. No, algo, algo. Te lo juro que estoy pensando en algo… ya verán”.