Eugenio Derbez es parte de los latinos que serán distinguidos en La Casa Blanca

A través de dos videos compartidos en sus stories de Instagram, el histrión y productor de 63 años reveló que, gracias a uno de sus proyectos, es que fue considerado para este magno evento.

“Oigan, quiero presumir que se vean dónde estoy. Bueno, no van a adivinar, yo tampoco adivinaría. Estoy en Washington, D.C. ¡Sí! Bueno, estoy en Washington. Nada más, en Washington.”, inició el también comediante.

“Estoy en Washington porque me invitaron a La Casa Blanca. No, no, no, a la de “La Gaviota” no, a la de aquí de Estados Unidos. Y nos invitaron a un selecto grupo de latinos, soy del selecto grupo de latinos porque es el mes de la hispanidad”, agregó el artista.