Acusan a Kanye West de agresión sexual en contra de una modelo

Acusan a Kanye West de agresión sexual durante la grbación de un video

La presunta agresión ocurrió durante el rodaje del videoclip In for the Kill, de Kanye West , y el grupo británico La Roux, grabado en el famoso Hotel Chelsea de Nueva York: allí, el rapero supuestamente ordenó al equipo de rodaje que enfocara la cara de An con la cámara mientras él le asfixiaba con ambas manos”.

Kanye West. (Getty Images)

Según la demanda, el artista "le metió varios dedos en la garganta, moviéndolos continuamente dentro y fuera, y la amordazó para imitar el sexo oral forzado" mientras gritaba "esto es arte. Soy como Picasso".

An expresa en la denuncia que, durante los hechos, le costaba respirar y “sentía como si se hubiera desmayado temporalmente”.

Jenn An (Getty Images)

De acuerdo con el medio The Wrap, la también actriz pide en la demanda un juicio con jurado y una compensación por daños y perjuicios, mencionando las lesiones mentales, emocionales y físicas, así como la angustia, el dolor, el sufrimiento y el daño a la reputación que atraviesa tras la presunta agresión.