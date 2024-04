Ex empleado demanda a Kanye West por racismo

Kanye West está siendo demandado por discriminación racial por parte de un ex guardia se seguridad. El rapero de 46 años es objeto de una demanda presentada por Benjamin Deshon Provo, quien trabajó para el intérprete de All Day tanto en su escuela Donda Academy como en un almacén para prendas de su marca Yeezy, en la que el ex empleado alegó que la controvertida estrella sometió a los empleados negros a un 'trato menos favorable que a sus homólogos blancos'.