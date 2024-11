Cher pensó varias veces en el suicidio durante su matrimonio con Sonny Bono

Cher pensó varias veces en el suicidio durante su relación con Sonny Bono

Cher escribe que Sonny Bono estaba tan celoso que no la dejaba usar perfume o incluso ir a fiestas, y también manejaba cada parte de su carrera y finanzas hasta el punto de que, a pesar de ser una gran estrella con un exitoso programa de televisión y canciones que encabezaban las listas de popularidad como I Got You Babe, ni siquiera tenía su propia cuenta bancaria.

Cher y Sonny Bono (Getty Images)

En octubre de 1972, la pareja, que tenía un niño pequeño, grabó dos episodios consecutivos de su programa de televisión y luego voló a Las Vegas para tocar dos conciertos por noche en el Sahara Hotel.

Cher, cuyo peso había bajado a menos de 50 kilos, quería preguntarle a Sonny si podía ir con su banda a escuchar música en vivo, "a pesar de que nunca escuchaba música nueva y no me dejaba tocarla en casa", escribe la artista.

Cher (Getty Images)

La cantante, que en ese entonces tenía 26 años, entró cuando Sonny estaba en una reunión de negocios y lo escuchó "discutiendo cuánto dinero habíamos ganado, así que le dije: 'Oh, genial, vayamos a Europa'". “Sonny me miró con el ceño fruncido y me dijo: '¿Por qué? No se puede ganar dinero en Europa'”.