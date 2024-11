Filtran video de Liam Payne con uno de los imputados, pocas horas antes de morir

Durante la investigación en curso sobre la muerte de Liam Payne, salió a la luz un video, que de acuerdo con TMZ, revelan los últimos momentos con vida del cantante británico.

De acuerdo con el portal estadounidense, el video que muestra al cantante británico acompañado de Ezequiel Pereyra, uno de los acusados en el caso.

La grabación, tomada por cámaras de seguridad, corresponde a tres horas antes de que Payne cayera desde el tercer piso del hotel Casa Azul en Buenos Aires. En las imágenes, se ve al artista salir de un elevador y dirigirse hacia Pereyra con quien platica.



#LiamPayne sought out the hotel employee accused of delivering him drugs very shortly before his death ... and their interaction is captured in this newly discovered surveillance footage. Here's all we know about what went down: https://t.co/oYyWXtg5CN pic.twitter.com/dNp7onawHv

— TMZ (@TMZ) November 14, 2024