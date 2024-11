"He encontrado la paz": Laura Zapata pone fin a las diferencias con sus hermanas

Laura Zapata pone fin a las diferencias con sus hermanas

Fue el pasado 8 de noviembre cuando se dio a conocer el fallecimiento de Ernestina Sodi Miranda, quien dejó este plano a los 64 años luego de llevar varias semanas internada por dos infartos al miocardio.

Tras su partida, Laura Zapata, quien se había mantenido distanciada desde años atrás, organizó una reunión con su familia paterna, la cual coincidió con el funeral de la mamá de Camila y Marina Sodi.

Asimismo, la actriz compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje en donde expresó su “gratitud por la vida y la oportunidad de sanar”.

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre.

Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil.

Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo.Primos, primos hermanos, sobrinos se dieron cita ayer en mi casa”, escribió.