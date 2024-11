El momento que cambió la vida Ernestina Sodi

Laura Zapata revivió su secuestro en una obra de teatro

En 2005, el mismo año en el que Ernestina Sodi estrenó su libro Libranos del Mal, Laura Zapata también contó su historia en la obra de teatro Cautivas, proyecto escrito por el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda.

Desde que la obra se anunció, desató polémica y enojo entre la familia Sodi, quienes le solicitaron a la actriz que no hiciera la obra de teatro.

“Me prohibieron hacer la obra de teatro, a mí, Víctor Hugo, que estaba muy malo, me dijo: ‘No, Laura, hablaron unos señores y me dijeron que yo no podía hacer, ni escribir, ni poner los nombres porque si no me iban a hacer una demanda multimillonaria y en dólares, y yo Laura lo único que tengo es dinero para hacer mis quimioterapias para salir de este cáncer’”, relató.

Laura Zapata y Verónica Langer (quien interpretó el papel de Ernestina Sodi) en la obra "Cautivas". (Iván Stephens)

En una entrevista, Thalia dijo en un programa de TV Azteca que la herida por el secuestro estaba aún muy fresca. Además, le solicitó a Laura que no mencionara su nombre ni el de su esposo, Tommy Mottola. Sin embargo, Laura hizo caso omiso y continuó con el libreto original.

La cantante mexicana recordó en el programa que le incomodaba que los nombres de ella y Tommy se repitieran constantemente en un caso que había sido tan doloroso para la familia