Ex novia de de Madonna revela detalles íntimos de su relación

Jenny Shimizu también tuvo un romance con Angelina Jolie

Según se informa, el tiempo que ambas pasaron juntas coincidió con la relación de Jenny Shimizu con otra gran estrella: Angelina Jolie . La actriz le dijo a la revista Girlfriends en 1997, que la modelo "podría haber sido un amor profundo" para ella.

Angelina Jolie y Jenny Shimizu (Especial)

"Probablemente me habría casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi marido", añadió, refiriéndose a su ex Jonny Lee Miller. "Me enamoré de ella en el primer segundo que la vi".

"Fue una época muy loca y divertida. Hay momentos que realmente tienen un toque emotivo", añadió Shimizu en la serie, recordando la primera vez que apareció en una campaña en Nueva York. "Recuerdo que mis amigos me llevaron a Times Square y me dijeron: '¡Mira!'. Yo acababa de hacer una campaña para Banana Republic. Y debajo decía 'Belleza americana', y nunca en mi vida me habían descrito como americana o como una belleza", cuenta.

Jenny Shimizu (Getty Images)

"Ser japonesa, tener a mis padres en campos de internamiento, ser gay, caminar por la calle y ser acosada de alguna manera, por un segundo, ver esa campaña, fue una gran declaración. Y realmente le estoy agradecida a Calvin porque hizo algo que fue muy positivo a nivel mundial".