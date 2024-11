Muere Ernestina Sodi, la mamá de Camila Sodi y hermana de Thalia

Los últimos días de Ernestina Sodi

Fue el pasado 21 de octubre cuando se dio a conocer que Ernestina Sodi había sido hospitalizada de urgencia tras sufrir un infarto. Sin embargo, el incidente ocurrió tres días antes, cuando Sodi presentó diversos malestares.

Ernestina Sodi (Marco Vallejo, Luis Ortiz)

Desde ese momento, la familia optó por mantener en privado los detalles del estado de salud de Ernestina. Sin embargo, días después se dio a conocer que la familia firmó la voluntad anticipada de la periodista y escritora, lo que reflejaba la gravedad de su situación.

En ese momento, Camila Sodi compartió a través de sus stories de Instagram un emotivo mensaje en el que contó cómo vivía la hospitalización de su mamá.

Mensaje de Camila Sodi (Instagram)

“Mi madre sigue en terapia intensiva, hoy son 18 días... Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable”, expresó Camila.

“Me siento bendecida aún en este momento tan duro. Veo y siento el amor de mis seres amados, como me cuidan, como me procuran, como me contienen. El amor que he cosechado durante mi vida es mi sostén absoluto. No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome”, finalizó la actriz mexicana.