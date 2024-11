Andrea Legarreta desmiente romance con Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta aclara su relación con Luis Carlos Origel

Luego de que surgieron los rumores sobre una posible relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, tras ser vistos en un concierto de Alejandro Fernández, la conductora de Hoy aclaró su situación sentimental y desmintió cualquier insinuación sobre la existencia de algo más que una amistad.

“Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explicó más?”, expresó.

Asimismo, la conductora de Hoy destacó su estrecha relación con su ex esposo, Erik Rubín.

“La verdad es que, al final, sé que eso va a pasar, salga con quien salga, me vean con quien me vean, van a empezar a especular. Nos adoramos y seguro me van a seguir viendo con él“, precisó.