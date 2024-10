Maky Moguilevsky presume a su nueva pareja, Sergio Roitberg

A través de su perfil de Instagram, la también conductora compartió una fotografía en la que aparece en una actitud muy cariñosa al lado de Sergio, a quien toma de la cara como si estuviera a punto de darle un beso, mientras disfrutan de un hermoso atardecer en la playa.

Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores no se hicieron esperar, y su publicación se ha llenado de buenos deseos y felicitaciones para la pareja, entre las que destacan los mensajes de algunas de sus amigas como Ximena Herrera, Paty Manterola, Olivia Peralta y Rebecca de Alba, quienes celebraron el hecho de que la actriz se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

A principios de este año, Maky le concedió una entrevista al diario El Universal, en la que habló sobre el futuro de su vida amorosa.

Maky (Instagram)

“Casarme, tal vez, me gustaría casarme. No sé si casarme y vivir con esta persona que llegue a mi vida, porque ahora estoy soltera, casi un mes, pero sí, me gustaría rearmar mi vida, tener una estabilidad de pareja más estable”, explicó la presentadora en ese momento.