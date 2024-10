Laura Zapata comparte nuevos detalles del estado de salud de Ernestina Sodi

Laura Zapata no hablará de sus problemas familiares

Las hermanas llevan varios años distanciadas y la prensa cuestionó a Laura Zapata si podría haber una reconciliación entre ella y su hermana Ernestina Sodi.

Laura Zapata (Getty Images)

"De alguna manera yo creo que las cosas, no cuando pasa una desgracia las cosas se borran, pero definitivamente hay que orar por ella, por su salud, es una gente joven, me imagino que tiene muchas cosas por delante, y tiene dos hijas, y tiene nietos, y bueno, a los 64 años yo creo que nadie merece quedarse en esa línea", respondió. "Lo que pasa es que no hay que perdonar, yo no tengo nada que perdonar".

Sobre Thalia no quiso hablar y evitó el tema tajantemente. "No tengo nada que decirle a la gente, que digan o que especulen sobre mi sentimiento o mi emoción, lo que yo siento, lo que yo pienso se los acabo de decir porque yo los quiero, porque es la prensa que siempre ha estado conmigo, yo estoy en oración por su vida, no más, punto final", sentenció.

Laura Zapata con Thalia y Ernestina Sodi. (Agencia México)

Ernestina Sodi se encuentra hospitalizada desde el 18 de octubre debido a dos infartos, uno de ellos provocó que la vena aorta se le reventara. La escritora se encuentra en terapia intensiva y sus hijas han pedido donadores de sangre.