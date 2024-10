Shakira advierte que sobre su proceso de sanación: “Me llevará varios álbumes”

Shakira ahora tiene otras prioridades

Luego de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira ha permanecido oficialmente soltera, a pesar de los rumores que apuntaban que salió con Lucien Laviscount o Lewis Hamilton.

“No puedo decir que soy una escéptica absoluta del amor. Existe, pero para un grupo selecto de gente”, declaró la intérprete de Can't remember to forget you al medio. “Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”, insistió.

Shakira, Sasha Pique y Milan Pique (Jason Kempin/Getty Images for MTV)

La cantante colombiana puntualizó que actualmente está dedicada a sus hijos Milan y Sasha, incluso por encima de su carrera. “Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre: intentar que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos”, compartió.

Finalmente, al reflexionar sobre su nueva vida, la cantante ha destacado que la amistad ha sido el mayor regalo que recibió tras su dolorosa separación. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, expresó. “Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos.