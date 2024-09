Shakira denuncia machismo y discriminación por parte de Hacienda en España

Shakira denuncia machismo estructural en su guerra contra Hacienda en España

Según Shakira , Hacienda ha tratado de "confundir y manipular" la información para perjudicarla y desacreditarla públicamente. En sus propias palabras escribe: "El machismo estructural en las instituciones públicas es una realidad que no podemos ignorar. Mi caso es un ejemplo de cómo las mujeres somos tratadas de manera diferente y, a menudo, más severamente que los hombres en situaciones similares".

La cantante también aborda en su carta la razón detrás de sus frecuentes viajes a España durante el periodo en cuestión. Aclaró que sus visitas al país no eran por una "vocación de permanencia", sino para estar con su entonces pareja, el futbolista Gerard Piqué.

“Mis viajes a España eran por razones personales, no porque tuviera la intención de establecerme allí de manera permanente", explica. Esta distinción es crucial para su defensa, ya que refuerza su argumento de que su residencia principal estaba en las Bahamas y no en España.

A pesar de haber llegado a un acuerdo con Hacienda, Shakira ha dejado claro que no se dará por vencida en su lucha por la justicia. La cantante anunció que continuará defendiendo su inocencia y que está dispuesta a llevar su caso a instancias internacionales si es necesario.

"No permitiré que me quemen en la hoguera por algo que no hice", concluye en su carta.