Angélica Rivera habla de su esperado regreso a la televisión

Angélica Rivera habla de su regreso a la televisión

“Tengo muchas ganas de regresar a la televisión, espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, un proyecto de amor, porque yo he hecho toda mi vida melodrama, espero encontrar esa oportunidad y espero que pronto, no este año porque estoy dedicada a la boda de Sofi, pero el próximo”, manifestó.

Angélica Rivera hace público su Instagram oficial. (Instagram)

Fue hace unos meses, cuando de acuerdo con la periodista Inés Moreno, la ex primera dama de México ya se encuentra grabando un proyecto.

“Resulta que, en los estudios de Epigmenio, en Argos, se está grabando una serie y sacan a todos de los alrededores, nadie puede entrar al set más que los involucrados porque, ¿quién creen que está grabando la serie?, Angélica Rivera, nuestra ‘Gaviota’ (...) La ‘Gaviota’ está grabando ya en los estudios de Argos”, mencionó Moreno.



Y hablando del terreno sentimental, Angélica dijo estar abierta para tener una nueva pareja, aunque aclaró: “Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor, el amor que uno se tiene, no necesito de un hombre para mantenerme bella”.