Sofía Castro recuerda lo difícil que fue formar parte de la familia presidencial

Sofía Castro sufrió ataques por ser parte de la familia presidencial

“Fuimos juzgados y nos señalaron, nunca vieron que solamente éramos seis niños, porque ninguno llegó siendo mayor de edad”, explica Sofía Castro , quien narra que durante su tiempo como parte de la familia presidencial no podía confiar en casi nadie.

Angélica Rivera, Sofía y Enrique Peña Nieto se mostraron felices en todo momento. (Especial)

Además, pese a todo lo que se decía en los medios de comunicación, la joven actriz afirma que siempre fueron una familia unida: “Hicimos lo mejor que pudimos, de la forma en que nos comportamos esos 6 años fue gracias a las herramientas que tuvimos en ese momento”.

"Se dijeron tantas cosas de nosotros que te puedo decir que solamente el cinco por ciento de eso es verdad. Escribieron una historia de nosotros que no fue cierta”, declaró Sofía Castro durante su participación en el podcast La Magia del Caos de Aislinn Derbez, donde recordó que en esos años le fue difícil conseguir trabajo debido a que nadie quería estar relacionada con la familia presidencial.



Finalmente, Sofía aseguró que entiende el enojo que sentían las personas en ese momento. "No me estoy haciendo la víctima, no pretendo hacerme la víctima, entendemos que fue donde nos tocó estar y entiendo el enojo de las personas en ese entonces”, reflexionó la actriz mexicana, quien recientemente se casó con Pablo Bernot.