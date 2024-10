Sofía Castro confiesa el motivo que la orilló a mudarse de México

Sofía Castro años explicó que más allá de lo que significa ser la primogénita de la hija de la Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, o la ex hijastra de Enrique Peña Nieto, por sus inseguridades, se involucró en una relación, que duró seis años, con una persona que era narcisista.

“No, no, total. O sea, para mí era normal que me celara. Para mí era normal que me mandara a cambiar. Para mí era normal. O sea, mis papás, tú no sabes cómo estaban mis papás. Fue donde más me distancié de mi familia, obviamente, donde más me distancié de mi mamá, donde más me distancié de Fernanda”, relató Sofía.

Sin temor, la actriz reveló que su mamá se percató de lo mal que estaba en ese momento, que su única salida fue sacarla del país para que ese romance terminara.



“En el 2016, a finales del 2016, llegó mi mamá y le dijo a mi papá: ‘la tenemos que sacar de México, porque si no, no lo va a dejar y se va a arruinar su vida’. Y fue cuando me mandaron a Los Ángeles”, señaló Castro.

En otra parte de la plática con la hija de Eugenio Derbez, Sofía reconoció que este tipo de relación la llevó a padecer fuertes problemas alimenticios.

“Subí muchísimo de peso y eso también me costó, porque como ya tenía problemas alimenticios, mis ojos ya... era mucho, porque obviamente, con todo el tema de bulimia y de anorexia que tuve, pues sí era como una cosa. Así lo percibía. Pues sí, es solo por hoy, ¿no? Solo por hoy, ¿cómo?, solo por hoy no vomito”, contó sobre esta delicada situación.