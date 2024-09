Juan Soler comparte detalles del estado de salud de su mamá

Juan Soler compartió detalles de la salud de su mamá

Hace unos días, Juan Soler habló de la situación de salud que aqueja a su mamá, y ahora el intérprete ha vuelto a compartir algunos detalles de la salud de la señora Keky. El actor reconoció lo complejo que es para él atravesar por esta situación, pues se encuentra lejos de su país natal.

Juan Soler y su mamá (Instagram/Juan Soler)

“Se vuelve muy complicado, yo estoy yendo todos los años, estoy viajando para allá. Ya mamá cada vez se acuerda menos, me reconoce por teléfono, hablamos del tiempo pasado porque ella su memoria anterior la tiene intacta, entonces hablamos perfectamente de cuando era chiquito, de cuando ella venía a visitarme aquí a México”, dijo durante un reciente encuentro con varios medios de comunicación.

El actor explicó cuál ha sido hasta ahora la mayor afectación en la salud de su mamá, quien más allá de esta enfermedad, se encuentra bien. “Su memoria cortita esa es la que ya no está, la inmediatez, te preguntas treinta veces lo mismo. Pero dentro de las posibilidades hay personas que viven permanentemente con ellas, son tres por ocho.

“Ella está bien, no se puede hacer nada más que eso, me la paso leyendo descubrimientos del Alzheimer, lamentablemente todavía no hay absolutamente nada pero lo tomo con mucho amor, es lo que le tocó vivir a mamá y es lo que nos está tocando vivir a nosotros, no le estamos echando la culpa a nadie”, afirmó.