Tras lanzar supuesta indirecta a Nodal, Cazzu se va de fiesta con Nicki Nicole

¿Indirecta de Cazzu a Nodal? Sus fans así lo creen

“Debería cambiar. Ser como una zorra de la que sí te vas a enamorar. Y a ver si, de esa forma, alguien se queda junto a mí. Ay, ya me cansé de llorar. Ay, ya me cansé de esperar”, la letra de la canción “Romance de la venganza”, tema que Cazzu interpretó en su regreso a redes sociales, fue entendida por sus millones de seguidores como una indirecta a Christian Nodal, quien al poco tiempo de anunciar el truene con la mamá de su hija, Inti, reveló que tenía un noviazgo con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio en Morelos.

Tras su ruptura con Nodal y la boda de éste con Ángela Aguilar, Cazzu comienza a retomar su vida... en redes sociales (Getty Images)

Por si esto fuera poco, otro de los temas que Cazzu cantó en aquella transmisión en vivo en TikTok también parecería ser un mensaje dirigido a Nodal. Se trata de “Mucha data”, otra canción de despecho que queda como anillo al dedo en su actual situación.

“Por qué tapar con besos lo que tú solito desbarataste. No quieras salir ileso con tu puto desastre. Ya no quiero hablar y no quiero amenazarte. Lo voy a besar como te besaba. Lo voy a tocar como te tocaba y lo voy a hacer mío. Vas a aprender por la mala. Muy mala”.

Cazzu está centrada en su hija Inti y aún no anuncia planes de lanzar nueva música (Instagram)

¿Será que la trapera argentina canalizará los sentimientos que le produjo el fin de su relación con Nodal y los sucesos protagonizados por éste y su ahora esposa a través de nueva música? Hasta ahora, la “nena trampa” ha compartido algunas imágenes en las que se ve que ha estado en el estudio de grabación (en una de ellas con un productor con el que intentaron relacionarla románticamente), pero no ha hecho ningún anuncio oficial sobre cuándo serán sus siguientes lanzamientos.