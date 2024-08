Cazzu reaparece cantando 'Como la flor' de Selena

Cazzu no se ha pronunciado sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar

En el clip se escucha a Cazzu interpretar la frase “Si en mí, no encontraste felicidad, tal vez, alguien más te la dará. Como la flor… Con tanto amor… me diste tú, se marchitó, me marcho hoy… Yo sé perder”.

Debido a que el tema de la ‘Reina del Tex-Mex’ habla sobre un rompimiento amoroso y su respectivo duelo, en redes sociales varios internautas empatizaron con Cazzu por su ruptura amorosa con Nodal y el escándalo que derivó de ello, además de aplaudir la entereza que ha demostrado al afrontar las polémicas de su ex.

Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado públicamente sobre la boda de Christian con Ángela, y tampoco ha compartido información sobre el supuesto proceso legal que enfrenta con su ex por la manutención de su hija, pues se especula que habría pedido 2 millones 400 mil pesos de pensión, pero el mexicano logró reducir la cantidad a 123 mil pesos mensuales.