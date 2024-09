Sherlyn descarta la idea de volver a ser mamá, tras fracasar en su intento

Sherlyn explica por qué pausará su intento de ser mamá por segunda vez

Sherlyn, quien también es presentadora de televisión, explicó que gran parte del motivo por el que ha decidido poner en pausa este método para sumar un nuevo integrante a su familia, es debido al desgaste físico y emocional que ha padecido.

“El tema de André no fue para nada igual porque esta vez iba por un in vitro y la vez pasada era una inseminación. Entonces son procedimientos totalmente diferentes, el in vitro es mucho más invasivo y se hace un in vitro porque ya estoy más grande”, declaró.

Sherlyn con su hijo André. (Instagram/sherlyny)

“Nada del intento y nada de las inyecciones y nada de todo lo que se hizo había servido, porque aparte no son procedimientos ni sencillos hormonalmente, ni baratos, ni emocionalmente. O sea, es mucho. Yo me tenía que salir de la cena hasta que mis amigas me picotearan la panza, mi hermana, mi mamá. Subes de peso, la verdad es que no me fue tan grave porque pues dos, tres kilos, no estuvo tan grave”, agregó.