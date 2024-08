Ben Affleck está saliendo con Kick Kennedy en medio de su separación de JLo

Jennifer Lopez se siente avergonzada por su matrimonio fallido

Una fuente cercana a Ben Affleck le dijo a Page Six que no se avergüenza de su necesidad de soledad y que está “orgulloso del hecho de que siempre se ha cuidado y siempre se cuidará”. “Nunca se ha entregado por completo a otra persona, y aparentemente nunca lo hará”, añadió el informante.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. (Rodin Eckenroth/FilmMagic)

Esto, por supuesto, es un problema para Jennifer Lopez. “Ben siguió el juego por un tiempo y quería ser parte de eso, pero él no es así”, agregó la fuente. Una persona cercana a la estrella de This Is Me… Now dijo que la cantante se siente avergonzada por su matrimonio fallido porque estaba convencida de que ella y Affleck finalmente iban a hacer que su amor funcionara.

“Está furiosa”, dijeron. “Él la ha humillado. Fue él quien inició la reconciliación”, señaló. “La humilló porque ella hizo un gran alboroto al decir que él era el amor de su vida”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Shutterstock)

Para echar sal a la herida, Lopez intentó desesperadamente salvar su matrimonio mientras Affleck no mostraba ningún interés en ello. “Él no ha demostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma”, agregó la fuente.