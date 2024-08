Alfonso Cuarón confiesa que quiere hacer una película de terror

Cuarón, que también dirigió 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban', reveló que su próxima ambición es crear una película que fascine y aterrorice al público como lo hicieron esos dos clásicos del terror.

Durante su intervención en el Festival de Cine de Locarno, en Suiza, afirmó: "Mi aspiración es hacer algún día una película de terror. Me encanta 'El bebé de Rosemary' y las otras películas de Polanski. También me gusta 'The Babadook'. Están tan basadas en la realidad y en los personajes que me encantan".

Alfonso Cuarón (Getty Images)

Cuarón ha intentado escribir un guión para una película de terror "con los pies en la tierra", pero no acaba de acertar con la historia.

Al hablar en el acto celebrado en el Spazio Cinema, añadió: "Como espectador, tengo un gusto más amplio, pero cualquier cosa que sienta que podría hacer deberá tener más fundamento. He intentado escribir algo así, pero de algún modo, no termina de funcionar".