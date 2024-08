Sebastián Yatra habría terminado con Aitana por teléfono, revelan

Lo que Sebastián Yatra ha dicho de las relaciones

"Yatra no se habría portado muy bien con Aitana y en una conversación de diez minutos habría terminado su relación con la cantante", revelaron los conductores del programa de televisión español, Telecinco.

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra (The Grosby Group)

Después de que se diera a conocer la noticia de ruptura entre ambos artistas, muchos usuarios de redes sociales recordaron al momento en que Sebastián Yatra fue invitado a un podcast donde dio su opinión acerca de cómo percibe las relaciones que duran más de un año, algo donde no podría estar porque "sería infiel".

"Parce si yo tuviese una relación mucho más tiempo no sé cómo lo podría aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, aunque esté con alguien me darían ganas de estar con alguien más. ¡Entonces cómo hago en una relación a largo plazo si quiero estar con ésta persona porque la quiero pero cómo lo manejas con esa dualidad!", comentó el cantante durante la entrevista.

A Aitana le pareció buena idea tener una relación con alguien que dejó estas declaraciones en un podcast y se quedó tan tranquilo.



La que le hubiese caído a ella en vez de a Sebastián Yatra si hubiese sido ella quien hubiese soltado estas perlas.pic.twitter.com/91RlrMlWG3 https://t.co/RJjso4YR2B — Sergio García (@zSergiioG) August 6, 2024

Además, los usuarios de redes sociales reaccionaron rápidamente a la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra, quienes aseguraron que la cantante española se habría "librado" finalmente de Yatra, y fue lo mejor que le pudo haber pasado.